苗栗縣長鍾東錦22日前往視察客語教學。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府長期推動客語向下扎根，中興國小附設幼兒園為本縣第1所實施全客語教學的公立幼兒園；苗栗縣長鍾東錦22日前往視察客語教學的狀況外，也與孩子們一同學習互動。

縣府鼓勵縣內各公私立幼兒園加入沉浸式客語教學幼兒園的行列，今年共有28所幼兒園實施沉浸式客語教學、2所幼兒園實施全客語教學，培養從小說客語習慣，讓幼兒自然地接觸客語，共同營造客語生活化、普及化及家庭化。

縣長鍾東錦為瞭解苗栗縣內幼兒園客語教學方式及成效，22日前往中興國小附設幼兒園視察客語教學狀況，銅鑼鄉長謝昌年、議員黃芳椿、黎尚安等人也到場關心幼兒學習學習情形。一早薪傳師賴仁政老師帶領小朋友們唱八音，縣長也教導小朋友們歡唱客家山歌，鼓勵孩童常說客語。

中興國小附設幼兒園2019開始實施沉浸式客語教學，並連續2年榮獲沉浸式客語教學績優學校名列第1的殊榮，去年更成為全縣第1所實施全客語教學的公立幼兒園。

教學團隊以循序漸進方式引導孩子慣用客語，除在校內籌辦各式客家文化活動，也推動老幼共學，邀請社區耆老入園，與長輩全程客語互動。

中興國小校長李國海表示，中興國小附設幼稚園客語師資齊全，4位教保服務人員中有3名通過中高級認證、1名通過中級認證，不僅課程使用客語連環境布置都融入客家文化與語言，營造沉浸式學習環境，此外也將客語推動到社區，鼓勵小朋友多跟家長說客家話。

縣長鍾東錦說，以應付考試的心態學習客語無法學得透徹且容易忘記，沉浸式的環境讓孩子在課程及日常多接觸客語，如同學習英語一樣重要，「多一種語言多一種能力」，鼓勵孩子在學校、家庭都要講客語，孩子們從小扎根未來也能傳承給下一代，期待未來持續在客委會的肯定與協助下，縣府連同鄉鎮市公所齊心手牽手共同發展，為客語傳承一起努力。