在合約年打出生涯最佳成績的前黃蜂前鋒邁爾斯布瑞吉斯（Miles Bridges），休賽季卻鬧出了家暴醜聞遭到起訴，隨後獲得了緩刑3年以及不入獄的處分，根據《美聯社》報導，目前仍是受限制自由球員的布瑞吉斯，有意在今年3月回歸NBA，重新為老東家黃蜂效力。

根據此前報導，布瑞吉斯因為不再對家暴指控進行爭辯，除了換取緩刑3年及不入獄處分之外，布瑞吉斯還必須完成52周的親子教育課程、52周家庭暴力諮詢及100個小時的社區服務。布瑞吉斯上賽季以場均20.2分成為隊內得分王，在接受聯盟調查期間還未有出賽紀錄。

布瑞吉斯本來有希望簽下一張大合約，卻因家暴案毀了自己的未來，不僅大合約可能化作幻影，能否繼續在聯盟打球也是問題，去年12月傳出湖人及活塞有意簽下布瑞吉斯，不過他目前仍是受限制自由球員身分，黃蜂可以匹配其他球隊的開價就可以把布瑞吉斯留在陣中。

就算躲過牢獄之災，布瑞吉斯也可能將面臨聯盟禁賽，這讓想簽下他的球隊望之卻步，不過根據ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，黃蜂於去年12月已與布瑞吉斯談論新合約問題，雙方有意延續合作關係，若如布瑞吉斯所說即將在下半場回到賽場，也沒辦法將17勝43負、東區排名倒數第2位的黃蜂拉回季後賽行列。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。