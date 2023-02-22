行政院前發言人陳宗彥被爆出接受業者性招待涉貪，台南地檢署卻簽結，引發各界質疑，台北市議員徐巧芯今（22）日到台北地檢署告發陳宗彥涉嫌違反《貪汙治罪條例》、當年承辦的檢察官涉嫌縱放。徐強調，最後不管起訴或不起訴，至少會收到起訴或不起訴處分書，屆時可把檢察官在這段時間所做的調查、理由公諸於世。此消息引熱議，大批藍營支持者嗨翻，盛讚徐是藍營新世代表率，「女神好樣的！」

徐巧芯今日下午1時35分在臉書發文表示，她到台北地檢署重新告發陳宗彥涉貪，同時也對南檢當時的承辦檢察官林仲斌等人提告。貪汙治罪條例的追訴期長達20年，因此雖然這是10多年前的舊案，仍在追訴期內，她站出來告發，就是要用這些新事證重新提起告發，希望檢察官重啟調查。

徐巧芯指出，雖然法務部會重新調查，但不知道要查到什麼時候，也不知道他們會如何查，所以由她來告發，最後不管起訴或不起訴，至少會收到起訴或不起訴處分書，到時候可以把檢察官在這段時間所做的調查、理由公諸於世，這樣才是一個比較開大門、走大路的作法。

此文1小時內即湧入超過6000個讚、破600則留言，迴響極度熱烈。網友紛紛表示：「藍營女神好樣的！」「巧芯真是新一代的好榜樣，加油！」「這種在野黨才像在野黨，不是老與少的問題」、「巧芯告的好！真棒，加油」、「秦慧珠看好了，除惡務盡，這就是新生代的戰力」、「國民黨立法院老人幫好多佔了茅坑又不拉屎，是時侯讓有戰鬥力年輕人接班了」。