35歲前日本AV女優麻美由真（麻美ゆま），2013年爆出罹患卵巢癌，雖然之後切除子宮及卵巢保住一命，但卻對她的身體遭成不少後遺症，甚至還一度傳出死訊，如今已經抗癌成功的她，雖不再復出拍AV，並表示「身體就像壞掉的商品」，但她也努力找尋出路轉行當歌手，近日她還推出個人的NFT年曆。

麻美由真在2013年事業巔峰時，發現罹患第三期卵巢癌，開始接受治療後，頭髮掉光虛弱的模樣讓粉絲相當心疼，但她仍以樂觀積極的態度抗癌，經過治療後麻美由真成功抗癌並恢復工作，但她卻在某次採訪中宣布「不再復出拍AV」，麻美由真表示，開刀讓她肚子留下疤痕，若讓觀眾看到疤痕是很不專業的表現，對於觀眾來說「就是壞掉的商品」。

雖然麻美由真沒有重返AV界，但她開始攻讀英文及音樂創作，還飛到美國洛杉磯語言及音樂學校進修；2019年她以親身經歷，受邀出席「大阪醫學專業人士研討會」，也將抗癌過程及AV生涯寫成自傳《Re Start～無論何時都要相信自己～》，成功轉型的她2020年2月更舉辦個人演唱會。

然而，今年4月她將正式推出自己的NFT年曆，從她釋出的照片中可見，麻美由真打扮甜美休閒，狀態相當好，讓粉絲高興直呼「真的是勵志女神！」、「看起來氣色不錯，身體康復了」、「看她健健康康就滿足了！」、「加油～人生一定會越來越好的」、「少數引退後變更美的」、「麻美不止身材好，同時也是外語高材生喔」。