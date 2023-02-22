近日有綠營人士指出，多年前涉嫌提供行政院前發言人陳宗彥性招待的酒店業者「豆哥」，曾為國民黨前台南市議員謝龍介站台。對此，謝龍介痛批綠營「拗過頭了」，並且還原整起事件經過。

謝龍介今（22）日於臉書指出，海軍陸戰隊退伍的他，是台南市陸戰隊退伍軍人協會理事長，而基於袍澤情誼與革命情感，自己每次選舉時，總會有很多陸戰隊退伍官兵現身力挺，而「豆哥」是陸戰隊雲嘉南協會成員，自然會現身造勢場合。

謝龍介指出，在當天的造勢約有一、兩萬人參與，「豆哥」只是到場的其中一人，他強調「豆哥」當時既沒有上台也無助講，自己也從未與他往來過。謝龍介狠酸，自己不會像某些綠營台南市公職民代睜眼說瞎話，拚命切割「豆哥」，甚至連「跟陳宗彥不熟」這種話，都說得出口。

最後，謝龍介呼籲綠營人士坦然面對、確實檢討，並且誠心道歉，不要再牽拖，畢竟疑似接受性招待、涉及貪汙的，是民進黨籍的前台南市府政務官，「拗過頭了，老百姓不會相信，只是徒增反感」。