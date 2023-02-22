活動中，民眾可以DIY編織甜根子草花圈。（大內區公所提供／張毓翎台南傳真）

現場還有消費滿200元的抽獎活動，可抽3年份的酪梨等水果。（大內區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市大內區位於山區與嘉南平原的交界，除了每年9月似雪的甜根子草景致，一般遊客對大內的印象不多，今年社區民眾與青農自主發起，25日將在南瀛天文館舉辦首屆「大內生活節」，透過一系列的DIY體驗活動及文創農產市集，行銷地方的好山、好水與好產物，打造出大內專屬的品牌活動。

大內生活節將於25日本周六，也是228連假第一天舉行，地點在南瀛天文館，時間從上午10時到下午5時，共有草根意識工作室、山上阿德農場、玉和軒多肉驛站、蘭花生技舘及灃手作等11個民間單位及雲林科技大學、南台科技大學、崑山科技大學及台南應用科技大學等4個學術單位參與。

大內生活節的活動內容，包含創意料理自煮、手作工藝、組合盆栽等體驗活動，南應大老師賴明賢邀請大內子弟曾詩璇及其南應大音樂系同學在活動上演出，現場表演區曲目將有電影《神隱少女》主題曲，還有充滿台灣味的《望春風》、《雨夜花》等，開場更有大內二溪國小表演的戰鼓表演。

大內區長李義隆表示，大內生活節以青農與社區民眾為主體，並在大內區公所、南瀛天文館等單位協力幫忙下，合作舉辦文創市集活動，發起這個活動的團隊夥伴，沒有申請任何補助款及計畫案支持，單純透過付費制的體驗活動，以寓教於樂方式，推廣大內的生活環境、農村產業、自然文化。