經濟部長王美花今出席高雄市楠梓科技產業園區創新展業大樓動土典禮，由於台灣已經有逾1200多天沒有颱風登陸，南部面臨30年最大枯旱，位於南台灣的三個主要水庫蓄水量都下降，3月1日起將針對工業區管制節水10%，市場憂心是否會衝擊到晶圓代工產能，她對此表示，不會造成影響的。
南部水情嚴峻，經濟部災害緊急應變小組工作會報2月18日決議，自3月1日起台南地區調整為減量供水橙燈，為能延長穩定供水。
南臺灣缺水拉緊報，3月1日起工業區管制節水10%，經濟部長王美花今出席公開場合時被問到，缺水是否會衝擊到台灣晶圓代工產業，她回應，「不會造成影響的」!
經濟部長王美花今出席高雄市楠梓科技產業園區創新展業大樓動土典禮，由於台灣已經有逾1200多天沒有颱風登陸，南部面臨30年最大枯旱，位於南台灣的三個主要水庫蓄水量都下降，3月1日起將針對工業區管制節水10%，市場憂心是否會衝擊到晶圓代工產能，她對此表示，不會造成影響的。
南部水情嚴峻，經濟部災害緊急應變小組工作會報2月18日決議，自3月1日起台南地區調整為減量供水橙燈，為能延長穩定供水。
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