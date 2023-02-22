若以2022年總生育率來看，韓國每名婦女一生當中所生的小孩數僅0.78，也創1970年韓國政府開始編撰此統計數據以來最低。再者，更是連續5年都小於1。

人口學專家認為，總生育率至少要提升至2.1，才能使韓國人口數維持在5200萬，也就是目前的人口數量左右。韓國民眾不敢生或不想生的理由不少，像是經濟不好以及房價太高等。

在晚婚趨勢下，去年韓國媽媽生兒育女的平均年齡為33.5歲，比2021年多出0.2歲。至於生第1胎的年齡為33歲，第2胎與第3胎者，分別為34.2歲以及35.6歲。

2022年期間，每1000名近30歲的韓國女性中，才只有24位小嬰兒誕生，比前年下滑3.5位。不過，近40歲的韓國女性當中卻有44，年增0.5。31.5%韓國新婚夫婦，在婚後兩年內通常會生第1胎。

另方面，韓國死亡人數在2022年有37.28萬，年增17.4%。韓國年度死亡人數，在2020年首次超過出生人數。去年，韓國死亡者要比出生者，還要多12萬並創新高。若與1981年相比，42年前韓國社會是正成長63萬人。

韓國政府先前統計過，從2038年開始，韓國人口將自然地少掉至少20萬。至於2022年最後1個月，共有1.68萬左右嬰兒出生，比2021年同期減少2.2%。同時，死亡人數增加5.4%，達3.33餘萬人。