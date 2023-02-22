因應氣候變遷，台灣邁向2050淨零排放，金管會繼2022年「上市櫃公司永續發展路徑圖」，陸續透過政策推動企業重視淨零轉型，引導企業及投資人重視ESG議題。台灣指數公司自2017年以來已編製發布20檔ESG相關主題指數，從社會、治理面向發展，包括ESG中小型股、ESG加產業或投資因子等主題，已授權發行ETF(5檔)、ETN(5檔)、指數期貨(1檔)、指數基金(1檔)，更有作為主動式基金績效參考指標(2檔)及政府退休基金投資績效追蹤指標(2檔)，應用多元，資產規模超過1,000億元，協助國內推動ESG投資。
《證交所》國內首檔ESG低碳ETF於3月8日上市
台灣指數公司呼應國內外永續投資與指數化發展，並配合母公司證交所推動「建構ESG生態系」的「多元化ESG商品發展」目標，去年發布國內第一檔ESG加「低碳」為主題的指數「台灣ESG低碳50指數」，並授權群益投信發行「群益台灣ESG低碳50 ETF」(00923)，該檔ETF2月20日開始募集、預計3月8日於證交所上市。
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