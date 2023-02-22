因應氣候變遷，台灣邁向2050淨零排放，金管會繼2022年「上市櫃公司永續發展路徑圖」，陸續透過政策推動企業重視淨零轉型，引導企業及投資人重視ESG議題。台灣指數公司自2017年以來已編製發布20檔ESG相關主題指數，從社會、治理面向發展，包括ESG中小型股、ESG加產業或投資因子等主題，已授權發行ETF(5檔)、ETN(5檔)、指數期貨(1檔)、指數基金(1檔)，更有作為主動式基金績效參考指標(2檔)及政府退休基金投資績效追蹤指標(2檔)，應用多元，資產規模超過1,000億元，協助國內推動ESG投資。