時隔約4年，日本與中國外交及國防高層官員參與的「日中安保對話」（日中安全對話）今天再度舉行。日方對於在日本領空確認的偵察氣球疑似來自中國等議題表達憂慮。

日本產經新聞、TBS電視台、日本放送協會（NHK）報導，「日中安保對話」今天在日本外務省舉行，日方派出外務省外務審議官山田重夫、防衛省防衛政策局次長安藤敦史出席；中國方面則派出外交部副部長孫衛東、國防部國際軍事合作辦公室副主任張保群等人與會。

山田在對話開始時列舉包括釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）在內的東海情勢，及與俄羅斯合作的中國軍方在日本周邊軍事活動更為頻繁等，強調「不得不說（日中間課題與令人憂慮事項）在安全保障領域特別顯著」。

山田說，在日中關係有各種可能性的同時，正直接面對著為數眾多的課題與懸而未決的事項。

他還說，日中兩國領導人對建立建設性且穩定的日中關係必要性有共識，強調雙方繼續對話的重要性。

孫衛東對此也回應說，「雙方領導人已達成互不構成威脅的重要共識」。

孫衛東談到日本2022年底通過的「安保3文件」時說，對日本強化與地區外勢力的勾結與交流，及對台灣問題表現出負面行動「存有嚴重憂慮」，希望聽到日方負責任的說明。