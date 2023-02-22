台東卑南鄉初鹿地區栽種的長崎早生種枇杷受到今年天氣和潤二月影響，產季延長，農民表示，氣候多變影響，讓枇杷果實更加飽滿，品質較往年佳，價格約比去年漲1成，依品質1台斤從180到240元不等。

春天到了，代表性季節水果枇杷陸續上市，台東初鹿枇杷園裡果樹上結滿枇杷，農民打開部分套袋發現果實金黃飽滿，不過特別的是，今年枇杷樹上，熟果和青果同時生長，有的才剛套袋、有的已經可以採收。

台東縣農會理事長、卑南鄉縣議員楊招信表示，因為今年過年期間寒冷，寒流一波波來襲，有的開花就比較慢，早開花的現在已經開始採收，晚的可能到清明節才能採收，產季與往年相比會延長1個月左右，因此今年產季長達近2個月。

寒流影響台東初鹿枇杷產季延後。（蔡旻妤攝）

台東縣枇杷面積只有150多公頃，算是量少品質好的水果之一，往年產期到3月，可是今年受到特殊節氣的影響，初鹿地區的枇杷產季會一直到延長清明節過後，產季雖然延長但品質不變，還是跟往年一樣好，水分多甜度也夠。

果農指出，枇杷是溫帶水果，天氣愈涼、加上沒有大太陽的話，就會更好吃，今年的枇杷長得飽滿且水嫩多汁，民眾現場品嘗，直呼水分夠、甜度也足；農民說，現在嘗鮮正是時候。

台東縣農會說明，目前初鹿地區的枇杷依照等級品質不同區分，1台斤價格約180元到240元，比去年漲了1成左右，農民近期陸續接到訂單包裝上市。