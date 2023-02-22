迎接後疫情時代，為鼓勵住宿式機構加強防疫，衛福部推出感染管制獎勵計畫，今年度編列14億元預算，即起開放全台逾1800家住宿式機構申請，只要達成3項必備指標，可獲得一年18萬元獎勵金，如達到其他優良指標，依機構床數規模大小，一年最多可領76萬元。

多數住宿式機構住民為多重疾病、失能、長期臥床等高風險族群，一旦出現傳染病確定病例，將造成群聚感染風險，對住民帶來生命威脅。衛福部長期照顧司簡任技正余依靜表示，為落實加強感控品質，以老人福利機構、一般護理之家及精神護理之家、身心障礙福利機構等24小時住宿式機構為對象，推出跨年度獎勵計畫。

余依靜說明，該獎勵計畫有3項必備指標，包括「機構有專任感染管制人員」、「工作人員感控教育訓練」和「配合資料系統登錄」，每項指標獎勵6萬元，意即達標的機構一年至少可獲得18萬元；如進一步達成其他優良指標，按機構規模大小和達標情形，最高核予一年76萬元獎勵金。

余依靜指出，該計畫採申請制，沒有名額限制，經費來源是長照基金，今年共編列14億元預算；全台約1800家住宿式機構符合資格，可於3月底前向所轄縣市政府提出申請，經審核後送到中央核定，依照機構達標情形，於今年底前分期撥付獎勵金。