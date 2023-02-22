依台電預估，2027年南部夜間負載達1281萬瓩，且另需考量南科用電再增加151萬瓩、高雄市政建設及產業用電再增加88萬瓩，在企業南駐情況下，南部電力需求恐超過預期，台電規劃140萬瓩的大林燃氣電廠今天順利通過環評大會，估計在2027年6月完工，盼助南部供電穩定。

台電表示，2027年南部夜間發電容量合理應備有1473萬瓩，雖已規劃新增豐德、興達（氣），但考量大林、核三、興達（煤）相繼除役，裝置容量約1276萬瓩，尚不足197萬瓩，且政府規劃再生能源為供電主力，占整體發電量60％至70％，考量再生能源間歇性，本計畫新建機組具有快速起停、快速升降載的特性，可提升調度彈性，確保供電穩定。

台電說，依政府增氣減煤政策，新建燃氣機組上線後，既有機組有更大降載 空間；且因新機組效率及環保設備皆較既有機組優越，空污排放、碳排放較低，利於推動減排減碳。

經濟部國營會執行長劉明忠說，因南部大型發電機組陸續除役，且因台商回流、楠梓科學園區、橋頭科學園區、北高雄園區、高捷延伸線等重大開發案，用電需求增加，透過新設140萬瓩的機組有效填補缺口，且能夠提升低碳能源，改善環境品質、加強電網韌性。

環評委員朱信則建議台電應在高雄港自設天然氣接收站，確保供氣穩定，台電則說，如何整體搭配更有效率，要進一步討論。最後，未有太多環評委員有意見，順利通過環評大會。