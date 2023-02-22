此一裁決可能導致新一波的汽車召回。

非政府組織德國環保援助(DUH；Deutsche Umwelthilfe)呼籲福斯汽車的Golf車款應該被召回，因為車上的軟體操弄了廢氣排放數據；該NGO組織並稱，KBA當局不應該讓這些車輛通過，並流入市場銷售。

法院一名發言人說，該訴訟案子實際上是取得了成功，當局必須撤回對這些車輛批准通過的決定。

該組織也正在計畫進一步起訴KBA，並將涉及到更多其它汽車公司，包括BMW、賓士、福斯等，如果再次取得勝利，那麼潛在的召回車輛，數目可能高達千萬輛。

福斯汽車在一份聲明中說，將等待最高法院給出完整的論證，以便決定下一步的行動。

在去年11月，歐洲法院支持了環保團體DUH類似的訴訟行動；該訴訟最初在2017年時遭到德國Schleswig行政法院的駁回。

該訴訟涉及到福斯在車輛上安裝的廢氣再循環的控制軟體，當時歐洲法院表示，該軟體在某些情況下是非法的；但福斯汽車認為，該軟體符合法律規定。