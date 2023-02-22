投信法人表示，為達成2050年「淨零碳排」目標，各國均積極推動相關法案，「棄油轉電」趨勢日益明確，未來智能車、電動車取代傳統燃油車指日可待，而台灣車用供應鏈在電子技術經驗優勢下，將是重要受惠者。

追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」的永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）基金經理人林永祥表示，近日歐盟完成立法，最遲2035年起禁售汽柴油車，並預計本世紀中全面禁止排放二氧化碳車輛上路，代表全球車市往電動車時代再邁進一大步。為搭上浪潮，各家傳統車廠早已著手佈建電動車產能，車用相關零組件廠商更是摩拳擦掌。據研究機構EV-Volumes 1月統計，去年全球銷售BEV純電動車和PHEV油電混合動力車突破千萬輛、高達1050萬輛，年增率55%，未來在政策強力支持與價格逐漸親民化下，電動車長期成長持續看好。

林永祥指出，台灣在迅速發展的電動車領域，佔有可觀的一席之地，因為過去台廠以電子元件製造為主力，在轉型製造電動車用零組件時相對具優勢，不論是上游的半導體、中游的電池、智慧座艙和三電系統，再到下游的整車設計和製造，整個供應鏈重要環節逐漸成形，隨著未來汽車電子零件比重提高，更有利於台灣車用零組件廠商。