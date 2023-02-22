馬路如虎口！台南市政府交通局統計，2022年死傷交通事故發生於路口達2萬8222件、路段1萬5838件，路口事故約占事故總體62％，交通局強調逐年改善用路環境； 另鑒於今年1、2月共發生12起自撞A1交通事故，有上升趨勢，也將加強易自撞路段工程改善與重點執法。

針對易肇事路口，交通局去年度配合中央辦理易肇事路口改善地點，包括健康路及南門路口，永康區中華路、大橋二街、中華西街，辦理相關改善工程包含增設行人庇護島、調整路面邊線、增設分流指向線、調整紅綠燈全紅時間等。

交通局局長王銘德表示，近年來陸續完成與增設夏林路與大德街口等行人專用號誌220處；西門路與北安路口等24處行人庇護島；西門路與永華路等41處行人專用時相、行人綠燈早開或早關，並辦理府前路與永福路口等75處行穿線退縮，以利維護行人通行安全。

王銘德指出，今年以機車族群、18-24歲、高齡族群為改善對象，推出「台南市交通安全提升計畫」，短期加強執法力度與準度、中長期以改善道路與交通設施改善，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能降低交通事故。

交通局指出，重點執法方面，將以5大違規包括大型車違規、酒駕、併排停車、超速、改裝危駕為重點取締項目，並於事故熱區建置科技執法設備；工程改善方面，持續推動易肇事路段改善、無號誌路口改善、車道寬度路型檢討、校園通學環境改善等項目；教育宣導方面，將結合公私部門與NGO組織，深入鄰里下鄉並推動體驗式道安宣導活動。

為有效降低高齡交通事故，將以交通事故高風險行政區為守護對象，除推動各項體驗式道安教學，強化用路風險意識外，檢視高齡長者通行空間安全性及連續性，以及路口設施是否完善，多管齊下全面守護長輩們用路安全。

此外，近年也積極爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，讓學生上下學不再與車爭道，目前已完成18校通學步道，尚有17所學校通學步道施工中，預計今年底前全數完工。