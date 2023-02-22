屏菸歡慶一周年，屏東原民館嶄新開幕。(林和生攝)

屏菸歡慶一周年，屏東原民館嶄新開幕。(林和生攝)

位於屏菸1936文化基地16號倉庫三樓的「屏東原民館」，將於25日正式開館，屏東縣政府22日搶先開箱，占地500坪的展覽空間，將屏東原住民豐富人文藝術與生活智慧，透過沉浸式策展手法，結合影音、聲光、實景投影技術及互動裝置，讓民眾能臨場感受斜坡文化的精粹。

屏東縣長周春米表示，屏東原民館保存與延續原住民傳統及精神信仰，更是充分展現原民特色及魅力的場館，融合傳統與現代，讓人感受屏東原鄉山川、 文化與藝術，未來也將提供更多新銳藝術家參展空間。

立委伍麗華談道，前屏東縣長潘孟安及周春米在擔任立委期間，向原民會爭取建館經費波折過程，終能順利圓夢，原民館能讓人體驗原住民豐富的文化，「在屏東，可以看見原住民的厲害！」。

屏縣府文化處表示，屏東原民館分成常設展與特展區，常設展以「斜坡上的子民」為概念，展出原住民建築、器物、藝術創作等，運用數位與聲光技術，打造沉浸式氛圍，呈現屏東原住民文化與生活樣貌。

特展區則會定期更換主題，開館首檔特展為「山的氣息‧森林之音－排灣族口鼻笛特展」，藉由「聲音」引領民眾認識口鼻笛的藝術特色、文化內涵與製作材料及過程，同時透過體驗學習，帶來富含視、聽覺饗宴的參觀歷程。

常設展共分為七大展區，「炊煙的祝福」透過視覺與聽覺呈現原住民祈福時陣陣煙霧及祝禱聲，從中了解原住民對祖靈的羈絆關係；「時間的景色」透過文物及影片認識屏東原住民的生命禮俗及地景變化。

「母親之河」運用投影技術呈現原住民居住環境的山系、水文；「庭院中的故事」展示原住民飲食、工藝文化相關器物、木雕作品；「居所的日常」透過石板屋層層堆疊的頁岩板塊展現排灣、魯凱族的建築工藝，顯示族人與自然環境共處的生活模式。

「群山的環抱」利用實景投幕呈現石板屋外的端景，並運用不同視角，展現群山的各種風貌；還有「山中的遊園地」透過互動裝置讓人體驗原住民生活。