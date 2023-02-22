迎戰2024總統大選與立委選舉，國民黨內各種期程與制度規畫傳言頻傳，國民黨主席朱立倫今在中常會表示，黨中央全心全意團結所有同志，正在為南投打拚的過程中，絕對不容許有很多的謠言、是非與不是事實的事情，影響國民黨團結。

朱立倫表示，有關2024選舉，我們不要躁進，讓黨籍縣市長、民代能好好為民眾爭取福利，好好的做事情，為民眾拚好日子的決心，「我們不會拖，也不要躁進」，現在一切以民生作為最優先，各縣市長也實實在在為民眾過好日子打拚。

朱立倫再引用星雲法師過往所言「不說是非、不聽是非、不傳是非、不怕是非」，表示這個是非就是謠言、不是事實的事情，希望大家能夠同心協力，這時候能夠放下小我與自我，以黨、國、全民為念，全黨團結一致，為民眾拚好日子。

朱立倫重申，每天拚政治、搞選舉，不是地方首長與黨中央最重要目標；國民黨走對的路，親美、友日、和陸都一步一腳印在做；新就任縣市長也會提出最好的政策，為民眾過好日子打拚。