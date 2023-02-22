台中市長盧秀燕今天就烏日興建水資中心，興建經費約需46億元，私下跟內政部長林右昌報告。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕22日指出，台中市、中部地區就是水力發電最大區域，這要拜託經濟部注意調度。（陳世宗攝）

經濟部日前提出核二廠2號機組，今年三月將停機除役改由水力發電補電。台中市長盧秀燕22日指出，台中市、中部地區就是水力發電最大區域，這要拜託經濟部注意調度，因大甲溪下游的水庫、水壩有庫容，再來發電水就可以儲存起來；若為了發電無法省水，可能會造成中部地區缺水。

盧秀燕今天出席消防局第二救災救護大隊，石岡分隊遷建工程開工受訪時說，稍早與立委江啟臣視察石岡水壩，也邀請水利署出席，她已提醒水利署與台電之間一定要互相合作，同時台電在使用水力發電時，一定要知會水利署，注意水是否能發電後再儲存，這點很重要，不要為了用水發電造成缺水，這是她比較關心的。

盧秀燕說，台灣是水資源不足的國家，未來如何加強水資源建設相當重要。現在鳥嘴潭的水庫正在施作，完成後提供彰化地區用水，將可減少台中的供水負擔；另外大安、大甲的管線現在施作互通也要2026年才能完成。今、明兩年是台中用水很困難的時間，因為看到警訊故2月底不到，她今天就提早視察，檢視未來如採用水力發電，是否會造成水源不足。

盧秀燕指出，另外南部的缺水情形有蔓延到雲嘉南地區的趨勢，3月起台南將轉橙色燈號、嘉義也將轉黃燈，擔心蔓延到中部地區。為珍惜水資源，讓生活汙水可以處理為再生水充分回收使用，台中市除水湳、福田有再生水處理外，希望中央和市府在烏日能夠再興建一座，如此民生用水排放之後再回收，再供應廠商，讓廠商於工業用水上使用再生水，就可節省自來水。

盧秀燕強調，目前烏日水資中心土地已完成都市計畫變更，環評也通過了，整個汙水水廠興建經費加起來大約要46億元左右。剛剛私下已跟林部長報告，希望他回去盤點一下，盼中部地區不再缺水，中長期解決這個問題。此工程與營建署有關，她會再與內政部林右昌部長討論。

核二廠2號機組停機除役經濟部調度