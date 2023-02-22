62歲陳姓男子積欠綜合所得稅、健保費及交通違規罰鍰合計65萬元，自2012年起陸續被移送法務部行政執行署彰化分署強制執行；陳男獨資經營的工程行滯欠營業稅58萬餘元，每月信用卡刷卡消費金額高達3、4萬元，彰化分署依法拘提陳男到案，準備向法院聲請管收，陳男才驚覺不妙，緊急聯繫家人到場繳納現金50萬元，其餘欠款由兩名兒子共同擔保辦理分期繳納，獲得釋放返家免遭管收。

彰化分署表示，陳男於2015年7月間獨資經營板模工程行，2021、2022年度營業銷售額分別為845萬餘元及1229萬餘元，卻積欠綜合所得稅、健保費及交通違規罰，2022年4月間被移送執行。彰化分署就陳男名下財產清查執行後，僅徵起15萬餘元，連同滯納利息尚欠112萬餘元未償。

欠稅上百萬元，男被拘提憂延宕工程周轉，急聯繫兒作保辦分期免遭管收。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

行政執行官調查發現，陳男於2015年5月間另以次子名義登記為公司負責人開設營造公司，實際上係由陳男掌握公司財務狀況經營業務，並指示公司會計多次從其個人帳戶提領現金用以支付公司員工薪水及作為購買建材之進貨成本費用，自107年4月起至109年1月止提領金額合計高達848萬餘元。

欠稅上百萬元，男被拘提憂延宕工程周轉，急聯繫兒作保辦分期免遭管收。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

陳男持有信用卡每月均刷卡消費3、4萬餘元，近1年刷卡金額累計高達45萬餘元，消費能力驚人，顯見有履行能力卻故意不繳納欠稅，彰化分署屢次通知其到場報告財產狀況及限期履行繳納義務，陳男均消極視而不見，藐視公權力，遂向臺灣彰化地方法院聲請拘提陳男獲准。

欠稅上百萬元，男被拘提憂延宕工程周轉，急聯繫兒作保辦分期免遭管收。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分署執行人員事先調查陳男日常行蹤，趕在其出門上工前約清晨6時前往其住家拘提，家屬謊稱不住該處，因執行人員已掌握陳男在住家附近出沒，堅持在場守候不退，陳男只好出面。

陳男經拘提後，行政執行官當場告知，如不積極設法處理，將移送彰化地方法院聲請管收。陳男在被送往法院前一刻，驚覺如被管收將使近期承包工程延宕施作，影響工程款請款，導致公司營運周轉困難，才緊急聯絡家屬到場協商，除由家人當場繳納現金50萬元外，並由兩名兒子共同簽具擔保書就其餘欠款辦理分期繳納，始免遭管收。