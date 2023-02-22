中原大學今天啟用未來旅行元宇宙智慧教室。(呂筱蟬攝)

因應全球科技發展趨勢，中原大學致力新興科技的教材開發與人才培育，在真知教學大樓建置全新「未來旅行元宇宙智慧教室」今天舉行揭牌。結合中原校內專業師資團隊與愛迪斯科技股份有限公司合作，共同開發「量子科技」、「未來製造」、「未來設計」及「循環經濟與永續發展」等特色主題教案，同時攜手NVIDIA、ZOTAC科技大廠提升電腦運算效能，提供虛擬及混合實境技術所需的電算資源。

中原大學特別重視沉浸式學習(Immersive Learning)與師生間互動，認為教育者心中都有一個元宇宙，更是翻轉教學的新契機，元宇宙智慧教室設施採雙聲道投影系統、可調式電動天幕能有效阻隔紅外線干擾，並在四周牆面裝置多台70吋大型顯示器，另搭配未來科技燈光設計，打造最先進的教學空間。此外，運用虛擬實境與混合實境，導入計算機電腦與機械引擎組裝兩個教案，透過波導式立體透鏡解析即時影像，讓師生能觸摸抓握、移動全息3D影像與虛擬物件，感受有如電影裡鋼鐵人的虛擬操作。

中原大學校長李英明致詞時表示，隨著數位時代的趨勢，教育方式與形態要與時俱進的進步，中原大學不斷增進教學能量，努力將數位科技導入教學與課程面。元宇宙智慧教室所開發設計的教材鏈結了各院系所特色，有機會將這套完善的教案與在地高中、全球姐妹校分享，形成全球化的智慧共享系統，善盡大學社會責任。

教務長皮世明表示，中原大學特別感謝教育部高等教育深耕計畫、教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫等經費支持，未來將開發更多合適的教案，結合中原產學研能量，並鏈結政府數位發展資源，期盼透過智慧創新教案的開發與空間分享，與高中端及大學院校進行多方交流，在新興科技教育與創新教學推動上，持續發揮韌性與影響力。