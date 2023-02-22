日本靜岡縣濱松市一處沙灘上，昨天有民眾報警表示看到「像水雷般的物體」，警方立即出動防爆小組前往處理，最後確認無爆炸危險，但仍不清楚這個謎樣金屬球究竟是什麼東西。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，這個直徑約1.5公尺的金屬球體，內部看似中空，最後確認並無爆炸危險。

這處沙灘位於濱松市西區遠州濱海岸旁，2月18日在這附近散步的人就注意到海邊有看似鐵球的物體；到了2月21日，有民眾報警表示「有看似水雷的物體被沖上岸」。

警方表示，接獲通報後就對現場附近道路及物體所在地方圓100公尺範圍內拉起封鎖線，並出動防爆小組前往處理。在利用X光調查該物體時，發現內部似乎中空，並在確認無爆炸危險後解除管制。

負責管理該處海岸的靜岡縣政府，將和相關單位討論如何撤除這個金屬球體。

靜岡電視台報導，這個金屬球體高度約到人的腰部，球體表面可看到茶色鏽斑，甚至還有突起物。當地的海上保安署也表示，過去未曾看過類似物體。

熟知漂流物的東京大學教授道田豐說，這個物體對使用在海洋觀測或漁業等方面來看太大，所以可能性不高。