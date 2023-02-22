修車師傅的兒子就不能當醫生？一名老家在雲林北港的男子，父親是修車師傅，為孩子舉家搬到台北，男子也努力考上建中、醫學院，打工賺學費，畢業後回鄉找一般醫學訓練的醫院，沒想到某間醫院的面試考官卻對他說「你就繼續修車子，幹嘛來當醫師？」聽了發誓絕對不來這家醫院。

眼科權威醫師張丞賢在臉書發文，日前在彰基面試下年度PGY（不分科住院醫師訓練），倒數第二位面試者是一名年輕壯壯的小伙子，從台中騎腳踏車來彰化面試。

張丞賢表示，這位年輕人說小時候住北港，父親是修車師傅，之後舉家搬來台北，他考上建中、進入醫學院就讀。一路的學生生涯，不停在打工賺學費，包括家教、店員、打零工等，也會修車子。後來父親退休回到北港，這位年輕人畢業後也選擇到雲嘉彰的醫院來進修一般醫學訓練。但面試中他提到，有一家醫院一定不會去，「因為考官對他說，你就繼續修車子，幹嘛來當醫師？」

文章曝光後，網友紛紛留言：「努力就能階級流動的人vs醫師家族的人」、「我要是那個年輕醫師，我會恨透了那個叫他繼續修車的人」，不過有人認為那醫師的話不是那個意思「我覺得是那前輩諷刺目前行醫不如修車的醫療環境……發牢騷罷了」。

張丞賢看了也回應「我也是如此想，只是聽在未執業的年輕醫學生耳裡，不會這樣想，他們應該不知道現在醫療環境，老實執業的醫師真的比不上修車廠。」