對許多人而言咖啡已是生活的必需品，據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡。開元食品旗下品牌「戀」，以義大利ICT國際咖啡品鑑大賽金獎認證的鑑賞級咖啡，推出全新商品－戀．金獎濾掛咖啡，即日起7-11搶先上市，其中「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」於新品上市期間打出買一送一限時優惠。

開元食品表示，根據市調與消費者飲用行為觀察，咖啡愛好者除了重視咖啡風味外，更期待高品質的咖啡，且可不受限於時間、場域、室內或戶外野營都能即時享用。此次全新推出的戀．金獎濾掛咖啡，由華人首位ACS國際認證專業品鑑師盧貞君親自監製，精選義大利ICT（International Coffee Tasting）國際咖啡品鑑大賽金獎配方，嚴選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、印尼等指標性產區生豆，透過反覆杯測嚐試，研發出「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」完美咖啡配方。

開元食品相信新品推出，能全方位滿足消費者對於咖啡風味以及方便性的需求。戀．金獎濾掛咖啡「野莓榛果風味」入口濃郁的榛果香氣，伴隨莓果與焦糖融合的細緻酸甜感，香氣飽滿且奔放，尾韻順口回甘；「可可烤杏仁風味」則擁有渾厚黑巧克力般的甘醇氣息，入口烤杏仁果般的燻香風味，延續至尾韻帶有雪松般的木質氣息，整體口感層次分明。兩款咖啡皆推薦以手沖濾掛的方式享用，亦可選擇搭配戀職人牛奶球或鮮奶調製成咖啡牛奶飲品，變化出豐富多元的風味品飲饗宴。