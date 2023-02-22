一名52歲邱姓獨居婦人5年前因乳癌接受手術外，沒有其他疾病史，但近1年來情緒常常低落，不愛說話，原本以為自己得了憂鬱症，孰料近期還出現左側肢體無力的症狀，到台南市麻豆新樓醫院就診後，才發現右腦長了8公分大小的巨大腦腫瘤，所幸良性腦膜瘤，且術後恢復良好，經半年復健治療，順利返回自主生活。

麻豆新樓醫院醫師張昂傑（左）表示，腦腫瘤會依大小、位置、性質狀況而有不同的症狀。（麻豆新樓醫院提供／張毓翎台南傳真）

麻豆新樓醫院醫師張昂傑表示，腦膜瘤容易發生在介於30至50歲成人族群，當中以女性居多，9成以上的腦膜瘤為良性腫瘤，生長速度緩慢，也正因為如此，病人本身在早期較不易察覺，當出現症狀時，腫瘤通常已很大。

張昂傑說，邱姓婦人的腦腫瘤位置剛好在前額葉，而額葉負責認知功能和動作控制，才有類似憂鬱症與腦中風的症狀出現，加上腫瘤非常巨大，已經把整個右腦擠壓到一邊，對於開刀的難度及風險相對提高許多，所幸經過6個小時的手術，已成功摘除腫瘤，病人術後追蹤也沒有復發的情形。

張昂傑提到，腦腫瘤會依大小、位置、性質狀況而有不同的症狀，如果發現類似憂鬱症或中風的情況，還是儘早接受檢查，才不至於延誤病情，並與主治醫師進行充分討論才能獲得最適合且完善的治療。