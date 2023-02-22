女星瑤瑤（黃喬歆）以黑澀會美眉成員身份出道，姊姊Apple（黃暐婷）和雙胞胎哥哥阿Man（黃昱翔）分別為黑Girl及模范棒棒堂團員，3人在演藝圈為人熟知，其中瑤瑤在《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行榜名列第85名。

因節目《二分之一強》認識韓籍男友李振遠後，2人進一步交往。去（2022）年11月才在《小姐不熙娣》透露已經與對方分手的她，未料最近又遭週刊直擊在情人節前夕與李振遠甜蜜逛超市，最後還一同返回昔日愛巢，對此瑤瑤以35字回應了。

瑤瑤曾透露與男友價值觀有落差！曝韓男：爛的非常多

瑤瑤早在2020年於黑澀會美眉夥伴米奇（黃鈺文）YouTube頻道擔任嘉賓時，就透露韓籍男友李振遠會像喝水一樣說出情話；不過文化差異卻讓他對於台灣人熱心助人的個性感到不適應，認為是「史上最雞婆」。儘管2人常因價值觀吵架，不過對方也為自己改變許多，讓瑤瑤慶幸自己非常幸運能交到這個男友，最後瑤瑤也說韓國男生「爛的非常多，多到不像話」，坦言異國戀攜手一生「恐怕沒那麼容易」。

瑤瑤情斷5年韓籍男友！曝對方2年來沒付房貸：覺得我在賺他錢

去（2022）年11月瑤瑤在節目《小姐不熙娣》上坦承與交往5年的李振遠分手，指出先前為了愛犬與男方共同買房，並說好一起負擔房貸，沒想到2年多來因為韓幣貶值，對方認為換台幣會虧錢，所以遲遲都沒有給她應付的房貸費用。瑤瑤事後和李振遠溝通，卻換得對方覺得自己是在賺他錢的回應，男方甚至直言房子未來會升值，就算瑤瑤以後想賣掉也不會虧錢，還建議瑤瑤把房子賣掉一起租房，因為這樣就是2人一起虧錢。

最終瑤瑤受夠大男人主義的李振遠，在2021年7月向對方提出分手，瑤瑤更是在節目上聲淚俱下表示，「我們協議分手了之後，只有那一天他把東西搬離我家的時候我哭了，後面幾天我還是在哭，是因為每次睡覺的時候看到我家的狗在門口一直在等牠爸，我就覺得好難過」。

瑤瑤與李振遠舊情復燃？本人35字曖昧回應：家人的感覺

據《鏡週刊》報導，李振遠先前返回台灣就傳出有意與瑤瑤復合，雖然瑤瑤當時沒有把話說死，不過強調不會讓對方住進家中，沒想到2月13日剛下《挑戰吧！大神》通告，瑤瑤就直接與李振遠在百貨公司採買商品，男方甚至貼心幫忙瑤瑤拿提袋，最終在晚上8點時返回2人當初為了愛犬購買的住宅。

面對與前男友舊情重燃傳聞，瑤瑤對此回應，「沒有復合啦！現在是朋友關係，家人的感覺，只是有時候如果（時間）太晚，會讓他留在家裡過夜。」