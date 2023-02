你是否也整日徘徊科技和網路的世界中,漸漸感到疲乏和厭倦了呢?疲憊又充滿壓力的人生,就該靠書本和文字來好好療癒!若是在日常生活中感到枯燥乏味,不妨放下手機,空下時間來好好讀一本書,用文字充盈你的靈魂,將書本的知識內化,形成你獨一無二的「霸王色」。

想要挑一本好書,就不能不知道最新的閱讀趨勢!現在大家都喜歡看什麼樣的書呢?今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,根據「2022誠品年度閱讀報告」中的9大書類,調查出這些書類在2022年的網路聲量排名,並附上推薦書籍,愛看書的人快收藏起來吧!

誠品書店在去年(2022)年底推出了「2022誠品年度閱讀報告」,以書籍所建構出的「多重宇宙」為主題,根據年度暢銷書、暢銷作家、會員購書分析、相關熱門話題等一系列資訊提供讀者詳盡的年度閱讀分析。

在書籍的「年度暢銷榜」中,誠品線上整理出了9大書類,包含了藝術、人文社科、自然科普、翻譯文學、華文創作、心理勵志、財經商業、健康生活、休閒趣味等等,《DailyView網路溫度計》以此分類為基準,調查出了每個書類的網路聲量排行,快來看看2022年的最熱門的是哪些類別的書吧!

NO. 1 華文創作

精選推薦:不朽《生活是無以名狀的碎片》

幾乎每個文學愛好者都會有幾個最愛的華文作家,小說、散文、新詩、隨筆札記等作品,都是許多人在日常中療癒心靈的生活調劑。華文創作也憑藉著由多種文類打造出的文學小宇宙,在2022年成為網路討論度最高的書類。

近年來非常受歡迎的的香港作家不朽,是在IG上擁有超高人氣的華文創作者,她在2022年出版的《生活是無以名狀的碎片》,成為誠品的「華文創作」類別年度推薦書單之一。書中收錄100道扣緊生活的問題,不朽對這些問題的解答就像日常中那些無以名狀的碎片,拼拼湊湊就了生命的模樣。書中的文字引導讀者思考,世上的很多問題都沒有答案,但在這些碎片之中,我們可以找到對生活的愛,「蠻多想像與思考空間」、「睡前陪我入眠的好書」。

NO. 2 翻譯文學

精選推薦:新川帆立《前男友的遺書》(元彼の遺言状)

不管是日本文學、歐美文學、還是近年來越來越興盛的韓國文學,在臺灣都佔有廣大的市場,許多人鍾愛外國創作者筆下精彩的內容。翻譯文學作品的類別包羅萬象,緊張刺激的推理懸疑、天馬行空的魔法奇幻、張力十足的浪漫情愛……文字跨越國界建構出各式各樣的世界,帶給讀者們無限的想像空間。

在去年的眾多翻譯文學作品中,日本推理小說《前男友的遺書》是使讀者眼睛一亮的作品。吸引人的書名讓人非常好奇故事內容,翻開書頁後緊湊刺激的情節也讓人欲罷不能,不同於傳統推理小說的風格具有獨特的趣味性,立體鮮明的角色塑造出獨特的魅力,故事中的每一個設定及元素都令人耳目一新,「精彩」、「推理結構很有創意」。

NO. 3 財經商業

精選推薦:Morgan Housel《致富心態》

近年來越來越多人關注投資、理財等議題,財經商業類別的書籍也因此更加受到讀者歡迎,成為2022年網路討論度排名第3的書類。不管是股票、虛擬貨幣還是財務規畫,這些主題的書籍在近幾年都吸引更多人購買、閱讀,不少人都希望能透過書中實用的相關知識提升自己的理財能力。

《華爾街日報》知名專欄作家Morgan Housel的《致富心態》,以多個不同的理財小故事,探討人們看待金錢的方式,點出名人們「致富」的關鍵心態和思維模式,是許多理財新手的推薦書單之一,「每個小章節都很短,都是以小故事大道理的方式來傳遞,讀起來很輕鬆也很容易理解」、「讓讀者學到更好的財務觀念,可以養成致富的習慣」。

NO. 4 心理勵志

精選推薦:Adam Grant《逆思維》(THINK AGAIN)

在越來越高壓的社會環境中,許多人都非常需要在生活中找到一個出口,或是整理情緒的方式,因此能夠幫助人探索自我、釐清思考、療癒心靈的心理勵志類書籍,也成了受到網友高度討論的書類之一。

出自於華頓商學院教授的《逆思維》,提到了許多「逆轉思考」的方式,利用全新的、開放的思考角度,幫助人們發現自己思維中的盲點,突破已經根深蒂固近而形成一種自我限制的思考模式,讓人跳脫舊思維的洗腦迴圈,突破認知盲點,利用更多角度、更彈性的思考方式找到事情的解方,「作者學問很淵博,文筆也很幽默」、「這本書的概念不只實用,更可貴的是『萬用』」。

NO. 5 人文社科

精選推薦:Robert de Board《蛤蟆先生去看心理師》(Counselling for Toads: A Psychological Adventure)

人文社科也是近幾年越來越多人關注的領域,除了向外探索的歷史、文化、社會學、當代思潮及和種社會議題,向內關懷心靈和思考的心理學及哲學類書籍更是大家非常感興趣的書類。

《蛤蟆先生去看心理師》以童趣的經典童話故事角色詮釋「心理諮商」的過程,用輕鬆的方式帶大家進入這個平時不知道如何接觸的議題,讓人跟著蛤蟆先生一起關懷自己的內心世界,透過10次與心理師的諮商過程紀錄,帶領讀者在對話中學會分析自己的感受,找到與自我內在對話的方式,「透過故事的方式介紹心理學專有名詞」、「用輕鬆易讀的文字幫助閱讀者了解心理察覺的過程」。

NO. 6 自然科普

精選推薦:屏東縣政府《屏東海底40米》

物理、化學、生物、地科、醫學……這些自然學科其實不只存在於教科書中,市面上有許多自然科普相關的書籍,透過各式各樣多元的呈現方式,將這些看似艱澀難懂的學問以更容易吸收的方式交給讀者,除了喜歡相關領域的人之外,也非常適合親子共讀。

屏東縣政府和「種籽設計」在2022年共同合作出版了《屏東海底40米》,透過精緻的手感插畫,帶讀者走入屏東的美麗海洋,展現不同深度的豐富生態層及相關的保育知識,繽紛多彩的海洋之書讓人用觀賞藝術品般的心情對屏東的海底進行層層探索,「小朋友很喜歡這本書」、「一本會讓人無法離開海洋的內容好書」。

NO. 7 休閒趣味

精選推薦:Charlie Mackesy《男孩,鼴鼠,狐狸與馬》(The Boy, The Mole, The Fox and The Horse)休閒趣味書類包辦生活中大大小小的放鬆時刻,不管是內容豐富的旅遊書、輕鬆有趣的漫畫、療癒的圖文插畫書,還是賞心悅目的名人寫真,這些都是許多人日常生活中的最佳夥伴,在忙碌的日子裡成為喘息的出口。

《男孩,鼴鼠,狐狸與馬》是一本帶給人溫暖力量的繪本,以溫柔的水彩畫呈現觸動心靈的故事,男孩、鼴鼠、狐狸與馬在幫助男孩尋找家的過程中,遭遇了許多事情,他們的互動和心境變化,小小的故事治癒許多人,不分男女老幼地照亮大家的內心,「暖心的字句,讓你在不經意之間觸動心裡的疑問或是傷害」、「在看這本書時,莫名覺得感觸很深」。

NO. 8 健康生活

精選推薦:馬奕安、陳夢怡、楊定一《療癒的飲食與斷食》

提供各種養生、運動、飲食、保健觀點的健康生活類書籍,是不少人非常喜歡的實用書類,透過這些書所提供的相關知識,讓人在日常生活中也能用簡單的方式照顧自己,迎向更有活力的健康人生。網路上常出現各式各樣的「飲食法」、「斷食法」等相關文章,龐雜又不確定正確性的資訊讓人無所適從。

《療癒的飲食與斷食》統整了各種常見的飲食法及斷食法,以專業角度給予讀者建議,讓人能夠在日常的飲食中調整自己的狀態,不少人都覺得非常實用,「對一般很多錯誤的飲食和健康概念做了非常清楚解釋」。

NO. 9 藝術

精選推薦:Rem Koolhaas《譫狂紐約》(Delirious New York)

不管是繪畫、雕塑、建築、音樂還是舞蹈,充滿文青氣息的藝術類書籍都是提升個人氣質與涵養的好幫手!在各式各樣的藝術領域找尋自己有興趣的主題,徜徉其中讓人獲得了跳脫日常生活思考與觀點。

《譫狂紐約》被譽為20世紀現代建築最重要的3本著作之一,由臺北表演藝術中心的建築師Koolhaas帶大家以不同於後現代主義的的另類觀點,跳脫形式主義框架來看待建築,探討居住與文化間密不可分的關係,帶領讀者從不同的角度走入建築最初始的核心,是一本提供了重要觀點的著作,「建築迷必收」、「他(Koolhaas)是我們這代人不容錯過的精彩人物」。

