因應台商回流，促使擴、建廠需求大增，經濟部加工處爭取前瞻計畫5.8億元經費，打造的楠梓科技產業園區創新產業大樓22日動土。高雄市長陳其邁今也當面向經濟部長王美花請命，隨著台積電及楠梓園區廠商陸續將進駐，盼中央與地方合作，積極開發A級商辦。

經濟部加工處爭取前瞻計畫5.8億元經費，打造的楠梓科技產業園區創新產業大樓22日動土。（柯宗緯攝）

王美花致詞時提到，前鎮、楠梓科技產業園區位置極佳，但缺乏土地給廠商使用，因此採「騰籠換鳥」方式，釋出產業用地，透過前瞻經費，推動老舊建築拆除改建舊有低矮廠房。

王美花也舉例說，以楠梓園區蓋新廠的穎威為例，新廠還未蓋好就被客戶訂單追著跑，今年1月業績甚至還成長30％，代表台灣產業走對方向，台灣半導體產業擴充出來的綿密供應鏈推進先進製程，支撐台灣的產業與經濟。

經濟部加工處爭取前瞻計畫5.8億元經費，打造的楠梓科技產業園區創新產業大樓22日動土。（柯宗緯攝）

「投資在先，收穫馬上就來！」她表示，像是去年稅收比預估成長得多，就是產業界領導廠商多賺，把多繳的稅給全民共享，政府預算除把頂尖產業照顧好，還要投入更多的經費照顧中小企業、商圈市集，盼能發展經濟、吸引更多觀光客，讓全民共享成果。

陳其邁表示，感謝經濟部長王美花重視高雄，目前楠梓科技產業園區第一、二園區已滿，第三園區也獲核准預計2024年動工，加上台積電進駐楠梓產業園區衍生A級商辦需求非常強勁，盼未來聯合公有土地與國營事業，配合捷運連通一起開發，滿足企業需求。

加工處處長楊伯耕指出，「創新產業大樓」新增1萬平方公尺的產業空間，興建地上10層、地下2層，容積率約425％，並取得綠建築及智慧建築標章。大樓立面融入半屏山意象，將成為園區主要門面。

加工處說明，1樓將引進生活服務機能產業，如餐廳、咖啡店或便利商店等進駐，2樓以上則規畫提供區內事業做為商辦空間。另也呼籲，從事科技研發與智慧應用的企業踴躍進駐，以搶占獲利商機，並為園區產業升級注入新的發展動能。