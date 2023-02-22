儘管元宇宙商業模式還在摸索中，但內容、技術仍是驅動元宇宙發展的重要引擎。光禹國際整合土地開發、3D全息影像科技、光影技術在嘉義微型文創園區打造首座東方威尼斯Holopark羊角藝術村，並邀請國內知名設計團隊攜手AR/VR新創團隊的科技運用，成功商轉文旅觀光巿場，對接國境解封後的國際觀光人潮。

嘉義Holopark羊角藝術村去年底動工、預計在今年6月第一期將開放營運，民眾可以透過裸眼3D全息影像科技，打造光影展演廣場、親水樂園及萌寵動物體驗園區，在動物保育潮流下，動物園進口動物的法令越來越嚴，透過AR/VR的虛實互動體驗，藉由科技可以欣賞到全息馬戲團的精彩表演，周邊搭配可移動式全息創意餐車，將創造國內前所未有的羊角村渡假體驗。

此外，光禹國際將多年來發展全息技術成功商轉化，去年投資成立哈囉生活娛樂科技文創公司，推出可攜式全息設備及移動式全息餐車。字維新表示，雖然AR/VR巿場應用已漸漸成熟，但要普及仍需頭盔裝置，但3D全息技術，不用VR頭盔就能進入元宇宙；今年光禹國際也預計推出「全息相框」新產品，以全息動畫影像取代2D相片，預期將再次顛覆巿場。