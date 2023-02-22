繽紛彩魚屏東熱博療癒亮相。(屏縣府提供)

可愛樹蛙、角蛙在屏東熱博首次亮相。(屏縣府提供)

2023屏東熱帶農業博覽會中，民眾討論熱烈的「彩魚新視界」，為屏東漁業及觀賞魚展示主題區，今年規畫於屏東農業物產館2樓，呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，除有高貴的神仙魚、金魚、孔雀魚、錦鯉、慈鯛、鼠魚、米蝦到螯蝦等，並加入首次亮相的可愛樹蛙、角蛙，共有122缸，為熱博史上最多。

彩魚區今年特別邀請佳冬海廢藝術家吳國振，展示利用廢棄浮標、漁網等海洋垃圾所製作的裝置藝術，擬真呈現海底世界裡的水草、海龜、小丑魚等元素，吸引民眾目光。

除展示部分，更有水產超市可以購買屏東在地石斑魚、午仔魚等水產好物，農會超市先前推出的午仔魚一夜干買二送一活動，在水產超市持續販售，即日起開始消費不限金額，就送紀念扇子活動。

最受民眾期待的「2023屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流比賽」，將於25日至26日在物產館2樓登場，期望藉由舉辦國際觀賞魚比賽，讓民眾能欣賞水中藝術品，達到紓壓療癒效果，現場並舉辦相關水族知識講座及互動活動，傳達愛護海洋生態環境的環保知識，同時讓外界看到屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。

今年以兔年為主題打造卡娜赫拉的小動物樂園，深受遊客好評，屏東縣長周春米表示，屏東熱帶農業博覽會即將於28日閉幕，歡迎大家趕緊把握最後228連假，來熱博春遊，體驗屏東農業熱帶風情。