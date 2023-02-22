國內外發生重大災害時，搜救犬便以靈敏嗅覺及較小身形搜索生還者，台東除擁有全台首支國家認證中型搜救隊，將於4、5月輪值「國際人道救援工作」，為提升台東縣特種搜救隊聯合救災能力，台東縣消防局22日與日本搜救犬訓練士協會簽署協定，未來將互訪並進行搜救犬馴養技術交流，讓台東成為繼高雄市政府消防局後第2個、也是東部第1個官方正式將搜救犬推向國際的縣市。

台東縣消防局今天與日本搜救犬訓練士協會簽署協定，未來將互訪並進行搜救犬馴養技術交流。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴表示，期望日後能藉助協會的力量，以及現任RDTA日本搜救犬訓練士協會理事長兼IRO（國際搜救犬組織）國際裁判官的村瀨英博先生豐富的實務經驗，進行搜救犬馴養技術的交流傳承，讓台東搜救犬逐步接軌國際。村瀨也肯定台東縣在救災及搜救犬訓練的能力，未來也不排除協會犬隻到台東進行移地訓練。

台東縣消防局今天與日本搜救犬訓練士協會簽署協定，未來將互訪並進行搜救犬馴養技術交流。（蔡旻妤攝）

台東縣消防局表示，搜救犬隊自2016年籌組至今，曾參與國內多起重大災難搜救，包括莫拉克風災、高雄氣爆、0206台南維冠大樓及花蓮大地震等，透過靈敏嗅覺協助救援搜索生還者，目前擁有7隻搜救犬，包括1隻通過高級認證、1隻中級認證、3隻初級認證以及2隻培訓犬，每個月進行移地訓練，接觸不同的模擬災害場地、環境適應的訓練，並有6位犬隊義消協助平日訓練及各項生活管理。

饒慶鈴說明，縣府積極提升台東搜索救援能力，在台東豐田消防分隊旁建置「特種搜救隊暨搜救犬訓練基地」，包括地震災害複合訓練場及搜救犬室內綜合訓練中心，供特搜隊及搜救犬小組就近訓練，也讓搜救犬擁有更良好的馴養及照護環境，預計最快於年中啟用；去年也爭取花東基金250萬元，購入「K9搜救犬運輸指揮車」，不僅配備大型航空專用犬籠，還有獨立式後艙空間冷氣，幫助搜救犬以最佳狀態執行任務，提升整體救災量能，保障人民生命財產安全。

台東縣消防局今天與日本搜救犬訓練士協會簽署協定，未來將互訪並進行搜救犬馴養技術交流。圖為台東縣搜救犬。（蔡旻妤攝）

台東縣消防局強調，這幾年國內外陸續發生多件的重大地震災害，土耳其6日發生規模7.8的強震造成上萬人命傷亡，經濟損失更是難以估計，而消防的精神無非是維護社會大眾生命財產安全的重要1道防線，未來將持續精進，為國際人道救援工作盡一份心力。