美元指數近月份期貨合約，自2月2日低點至2月17日高點，波段漲幅達3.4％，期元大美元指正2 ETF漲幅則超過8％，在經濟數據陸續公佈，美元指數期貨價格紛紛站上5日、10日、20日及60日均線，且已突破前幾週的盤整區間，距離2月17日的高點僅不到0.5％的幅度。

近期美國公布的經濟數據，連連超乎市場預期，從幾周前的就業報告及ISM非製造業指數，到上周公布的CPI及PPI皆然，而昨日S&P PMI公布多個國家PMI數據，美國PMI再次報喜，然而市場開心不起來，認為聯準會（FED）將有更鷹派的升息路徑。

依FedWatch Tool顯示，FED的利率終點從一個月前不到5％，近期已來到5.3％，在FED可能比市場預期的更為鷹派的情境，經資產重新評價後，美元指數有望一舉突破105整數關卡，並挑戰今年高點105.5。

不過，由於歐元區已擺脫衰退陰影，近期公布的經濟數據皆相當優異，歐洲央行（ECB）在3月的利率決策會議，升息2碼的機率最高，美元指數短線上仍有逆風，建議投資人逢低分批佈局，並視經濟數據適度逢高獲利了結。

投信業者表示，統計今年以來期元大美元指正2 ETF皆有千張以上的成交量，且規模在近期不斷創高，顯示國內投資人越來越習慣透過美元指數ETF交易美元指數的波動機會，惟須留意停利停損機制。