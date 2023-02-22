新北市瑞芳區台2線濱海公路83公里處，也就是龍洞隧道口前附近，於22日上午11時33分左右，發生拖曳貨櫃車翻覆事故，貨櫃車駕駛廖男頭部輕傷，幸無其他重大傷亡。據了解，駕駛並無酒駕，疑似是因車身重心不穩傾斜造成翻覆，然翻覆的車體直接造成雙向車道交通中斷，造成嚴重回堵。經新北市警察局瑞芳分局及工務段人員全力排除，於下午2時許逐漸回復通車。

▲新北市瑞芳區濱海公路發生貨櫃車翻覆，造成雙向交通中斷，嚴重回堵。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

警方表示，22日下午11時33分左右，在新北市瑞芳區的濱海公路台2線83公里處，58歲廖姓男子駕駛的大型拖曳貨櫃車正往宜蘭方向行駛，在行經事發路段時，疑似車身重心不穩傾斜而造成翻覆，翻覆後貨櫃車頭與拖曳板直接橫跨雙線道，造成雙向交通中斷，造成車陣回堵，嚴重影響通行。

▲新北市瑞芳區濱海公路發生貨櫃車翻覆，警方調來大型吊車搶通。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

警方獲報後趕到現場，發現廖姓駕駛頭部受傷，酒測值為0，送往基隆長庚醫院治療後已無大礙。後續警方聯繫公路總局工務段協助處理，初步先回復單向通車，後調派大型吊車並暫時封鎖雙向道，安全將車身吊起後，並清理路面散落物，於下午2時25分回復正常通車。

警方表示，有關車身翻覆事故部分，廖男並無酒駕，將進一步調查原因。另外針對該貨櫃車翻覆後造成回堵狀況，將依道路交通管理處罰條例「車輛不能即時移置，致妨礙交通」的部分，來舉發處罰。