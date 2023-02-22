中華足協因理事長鄭文燦入閣擔任行政院副院長，今天進行補選，最終前華視總經理王麟祥以22票比18票擊敗前台中市議員陳世凱，成為足協新龍頭。王麟祥表示，上任後會致力讓媒體行銷與足球賽事綑綁在一起，促成足協所有會員、理事的合作。

現年71歲的王麟祥曾是台南長榮中學足球隊，還考進台中省體，後因受傷結束球員生涯，畢業後投身媒體圈，被圈內人暱稱為「王哥」。

王麟祥表示，自己是足球人出身，這些年對足球有關心，但沒有去深入過。他將會用最短時間去了解足協的架構，用自己的媒體行銷專業來行銷足球、培養觀眾。

由於足協祕書長鄭世忠也出任體育署長，對於新任祕書長人選，王麟祥表示目前都還不知道，會與理事會做溝通之後，找出合適人選。

王麟祥此次競選足協理事長的政見方向如下：

一、持續推動偏鄉地區基層足球發展及在地人才扎根。

二、推動FIFA與我國國體法接軌，進而修訂符合本會章程。

三、持續經營足球市場，培養潛在球迷及形成貫徹始終的足球文化。

四、配合媒體行銷以利製造球星文化，從而帶動招商及經濟效應。

五、整合FIFA及政府機關補助款，使其對足球發展利益最大化。

六、推動台灣職業足球籌備小組以利於職業聯盟成立。