嚴重性功能障礙會影響夫妻感情，泌尿科醫師高偉棠表示，一名40歲男子進到診間，表示雖有性功能障礙，硬度不夠，但仍可以正常「進出」，還自豪說老婆每晚都受不了，高偉棠認為男子誇大直呼「不可能」，沒想到男子說自己有「改造」，還當場脫褲證明，讓高偉棠傻眼說「生殖器塞滿一顆顆入珠，就像一棵耶誕樹」。

高偉棠近日於談話性節目《醫師好辣》指出，男子一進到診間就大聲說自己有性功能障礙，但仍可以和妻子發生關係，妻子更常被他弄得受不了，但唯一缺點就硬度不夠。高偉棠認為男子說的根本不可能，因為只要有勃起功能障礙，在性愛上就是沒辦法很順利。

男子卻跟高偉棠說，自己有「改造」生殖器，並當場在診間脫褲，高偉棠一看傻眼，生殖器被塞滿一顆顆的入珠，宛如耶誕樹一般。不過後來男子性功能障礙怎麼治療，高偉棠並沒有說明。但他說，男子的入珠是泌尿科微整形的其中一個項目，通常不會在醫院裡進行，一般的泌尿科醫師都是把入珠的珠子取出，真的入珠並非醫院裡的泌尿科醫師做的。

高偉棠說，現在性器官微整形很常見，像是割包皮也是微整形的一種，他笑說「因此泌尿科一直都很熱門」。