今天凌晨台北市街頭很熱鬧。為強化首都作戰以及衛戍中樞任務，憲兵202指揮部清晨出動配備40公厘榴彈機槍的CM33雲豹裝步戰鬥車以及武裝部隊，在北市街頭執行2月份作戰計畫演練，結合都市環境特性，透由實兵操演，使官兵熟悉戰場景況，強化衛戍作戰能量。

根據軍方媒體《軍聞社》報導，凌晨正當國人熟睡之際，憲兵239營接獲命令後，立即完成裝備檢整登車出發，官兵駕駛CM33裝步戰鬥車，在憲兵警備車及快反連官兵駕駛重型機車隨扈警戒下，快速抵達目標區，順利完成任務，過程中，憲兵指揮官周中將也前往視導演練實況，肯定官兵平時扎實訓練的成果。

官兵快速抵達目標區後，立刻進入射擊位置進行警戒。(軍聞社提供)

軍聞社指出，裝甲連長謝少校表示，官兵透過作戰計畫演練，可以熟稔指揮及作戰程序，並藉「實兵、實地及實裝」方法，模擬戰場真實景況，磨練官兵實務經驗，強化部隊作戰能力。

擔任甲車射擊士的張上士則說，在擔任這個職務前，他已完成相關專長訓練，並從駐地、基地訓練及實彈射擊不斷累積經驗，藉由作戰計畫演練，更熟悉作戰場景，有效發揚武器最佳效能，成為嚇阻敵軍的最佳力量。