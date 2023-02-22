4天228連假即將到來，花蓮住房率達7成，比往年少一些，不過，公路總局第四區養護工程處估算，連假經蘇花路廊車潮仍將上看10萬輛，最大車潮出現在假期首日（25日），南下花蓮旅遊逾1.7萬輛次，收假日北上則近1.6萬輛次，此外，蘇花路廊大清水明隧道大崩坍，整點放行管制到24日中午解除，連假過後再繼續施工。

面對即將來臨的228連假，地方觀光產業已做好準備迎接人潮，但今年花東人車可能較往年少一些，住房率平均約7成，旅宿業者分析，因今年228連假夾在農曆過年與清明連假之間，加上出國風氣盛，住房率才會稍降。

公路總局仍提早因應估算228連假車潮，以便研擬管制措施。公路總局第四區養護工程處估算，連假前1日(24日)及首日(25日)以南下旅遊車流為主，25日首日南下最大車潮約1.7萬輛次，假期後段則以北返車流為主，28上看1.6萬輛次。

公總與警方配合，除實施時段性車種管制，將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，呼籲多利用非尖峰時段避開車潮，或搭乘大眾運輸服務，可較自行開車節省約60分鐘。

另外，蘇花路廊大清水明隧道於1月11日發生嚴重崩坍，已請通，至今仍實施每天每整點放行15分鐘，管制將於本月24日中午12時暫時停止，228連假期間並無管制，連假過後再繼續施工。

還要提醒，中橫公路171．4公里關原大規模坍方災害搶修路段，原每日4次開放通行，考量228連假疏運需求，25日至28日每上午7時至17時開放通行，3月1日恢復交通管制。