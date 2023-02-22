大S和具俊曄去年3月宣布結婚，但結婚日期是以在韓國登記的2月8日為主，才剛迎來結婚一周年的兩人，昨(21日)遭傳男方捲款2.2億落跑，大S被氣到癲癇發作，但已證實是假消息。今稍早，媒體報導，大S為了護夫氣炸發出聲明，除了拿出具俊曄的「無犯罪紀錄證明」，大S經紀人更表示，之後會透過法律維護自身權益，也希望有心人別再造謠。

昨有位名為「全娛樂獨家」的博主爆料，稱大S將二度離婚，因具俊曄私下轉走她2.2億財產，導致大S氣到癲癇症發作，緊急送醫，消息一出一度登上熱搜，引來網友酸言酸語，但也有聰明網友發現，該篇貼文中看似躺著的照片女主角根本不是大S，是徐若瑄多年前為了懷孕臥床多日，在床上洗頭的照片。

大S遭亂傳癲癇發作，卻亂用了徐若瑄過去懷孕中照片。（圖／取自網易娛樂）

據《TVBS》報導，先前一度浮出水面發文嗆汪小菲的大S，聽聞具俊曄再度被抹黑也不忍反擊了，她透過經紀人曬出中文版和韓文版的無犯罪紀錄證明，還有犯罪經歷查詢回申書，可見具俊曄在性暴力、家庭暴力、虐待兒童、性交易介紹及強迫等案件中都無相關紀錄。

大S曬出具俊曄無犯罪證明文件。（圖／翻攝自大S工作室微博）

大S公開具俊曄無犯罪證明。（圖／翻攝自大S工作室微博）

其中另一項「最近10年以內相當於禁錮以上刑罰的經歷」也是無相關資料，以此自清具俊曄並無所謂的案底，經紀人更表示，大S和具俊曄結婚後，網路上就假消息不斷，還有大陸媒體根據不實新聞或營銷號的發文，詢問她回應，大S夫妻是依規定完成所有相關手續，「拿不出良民證」的說法更是子虛烏有，而具俊曄現在人在台灣，沒被遣返，希望有心人別造謠，也請網友不要被聳動假消息欺騙，讓對方賺取流量。