縣長鍾東錦代表受贈，並回贈「嘉惠社會」獎牌，感謝達成基金會長期以來對苗栗縣民的愛護。（李京昇攝）

來自桃園市的達成慈善基金會捐贈苗栗縣政府300萬元濟助弱勢家庭，22日由縣長鍾東錦代表受贈，並回贈「嘉惠社會」獎牌，感謝達成基金會長期以來對苗栗縣民的愛護，所捐助款項將用於弱勢家庭棺木代金及急難救助，今年棺木代金將提至每戶8千元，預計可幫助375戶困難家庭。

達成基金會董事長陳魏玉瑩、副董事長鍾和貴、許碧雲親率團隊成員，今天在縣府201會議室捐贈300萬元給縣府。縣府社會處表示，達成慈善基金會從2016年起成為苗栗友善民間資源，跨縣送愛捐贈本縣棺木代金善款迄今，還捐助縣府多項創新公益計畫，協助遭逢變故家庭、安置孩童、低收入戶、新住民等弱勢族群，其中棺木代金更是基金會創始人陳達成先生對無力殮葬家庭的疼惜，從第1年幫助60個家庭到第7年，累計已協助2885戶。

縣長鍾東錦表示，今天是一個充滿愛心的日子，達成基金會從2016年起對苗縣的幫助就不遺餘力，已經幫助了將近3千個家庭，義舉讓人感佩。

他說，做愛心很多人做，但要像達成一樣做成有規模、有成果，相當不容易，顯示基金會的領導有方，他也代表苗栗縣的鄉親，感謝董事長、基金會團隊，社會就是在這樣的氛圍下越來越和諧，縣府也會對申請者進行審核，讓每分錢用在真正需要幫助的人身上。

董事長陳魏玉瑩表示，她接下丈夫的棒子主持基金會，持續在6縣市進行社會服務，今年還增加了6所學校的獎助學金，共計600萬，因為基金會的錢也是來自社會各界的善心，所以他們堅持不使用捐款來當作人事費和行政費，全數回饋社會需要的人身上，因為有感於大環境不佳，所以今年的棺木代金也從5千元提升到8千元，希望達成能喚起更多善心人士幫助社會邊緣戶，帶給弱勢族群更多溫暖與關懷。