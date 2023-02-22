台股今（22日）一筆疑似「胖手指」交易引起注意，早盤滬深2X凱基26購02權證以280元成交100張，是昨（21日）收盤價0.1元的2800倍，等於該投資人必須支付2800萬的交割款。不過，有網友爆料指出，該交易疑似是父子檔為了避掉贈與稅，直接對敲。

權證滬深2X凱基26購02今最高價衝到280元，隨即又回到0.1元，最終收在0.12元，若以購買100張估算，帳面損失恐達2799萬。由於該筆鉅額交易太過詭異，引起網友們熱烈討論。

網友提醒，權證的單日漲跌幅是跟著現股漲跌幅在計算，並不是權證價格的上下10%，海外ETF沒有漲跌幅限制，代表權證成交到1000元都有可能，所以千萬不能用絕對不用市價買賣權證。

沒想到，有人在留言處爆料，疑似是「一個有錢的爸爸要轉2800萬給兒子，不想付贈與稅，昨天用兒子帳號買了100張，今天對敲，爸爸賠了2800萬，兒子賺了2800萬，不用付稅金。」

不過另一派網友質疑真實性，「額度至少有2800萬，會這麼菜嗎？後台風控也會卡吧」、「有那麼巧？市場上那麼多權證，你要剛好有買一百張，又剛好有傻子看上這權證，又剛手殘按市價買」、「全台灣能下2800萬權證的人以為很多嗎..有心操作」、「除了洗錢，有人會這麼傻嗎。」