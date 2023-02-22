有的人容易被身邊的人影響，甚至情緒勒索，讓步後反讓對方變本加厲，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖豬、生肖牛、生肖狗、生肖羊容易被身邊的人拖累，其中生肖狗耳根子軟，即使認為自己的主張是對的，還是會妥協，做出違反原本計畫的決定。

▍生肖豬：故作堅強，恩澤親友

生肖豬家庭觀念重，會把家人的需求扛在肩上，即使被拖累也不會喊苦，甚至會強顏歡笑，讓需要他的人沒有罪惡感，這雖然是偉大的情操，但他們卻不懂得釋放壓力，若是找不到調適的管道，恐怕大肚也裝不下心酸。

▍生肖牛：助人優先，犧牲自己

生肖牛天生熱心、愛助人，時常不自覺犧牲自己來成全別人，即使得不到實質好處，也不會減少他們樂於分享和主動關懷的習慣，但這很容易使別人過度依賴，不管大小事都希望他們能分憂解勞，甚至當已經發現自身難保時，還有不知輕重的期待眼神投射過來。

▍生肖狗：容易妥協，讓步過多

生肖狗耳根子軟，容易受身邊人意見影響，即使認為自己主張是好的，卻還是會為了安撫或應付他人，而做出違反原本計畫的決定，最可怕的是，妥協讓步一次後，被牽制的宿命就難以擺脫，一旦不順遂，就會出現無法為自己而活的惆悵感。

▍生肖羊：自己挖坑，招人寄生

生肖羊善於傾聽，又喜歡為人指點迷津，常會因別人的讚美和需要，讓他們感到有存在的價值，有些人就藉著他們的樂在其中，充分利用屬羊人的善良與虛榮，甚至可能連資源也因此被對方蠶食，若是狠不下心喊停，就像被人寄生吸血，脫不了身。