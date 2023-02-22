時代力量立委陳椒華22日召開記者會，質疑台南學甲一處壘球場是弊案、有大秘寶。對此，學甲在地人士痛批陳椒華根本搞不清楚狀況，刻意混淆事實只為自己的政治利益炒聲量。

地方人士指出，該處簡易壘球場，前身就是掩埋場，是在地方希望能夠活化使用的前提下，向市府爭取改建為運動設施；市府環保局也在確認場地狀況合乎標準，且沒有安全疑慮的情況下，編列預算改建。

地方人士說，陳椒華的記者會，刻意顛倒前因後果，把「掩埋場活化為壘球場」扭曲成「壘球場蓋完後有掩埋廢棄物」，完全是牛頭不對馬嘴，就是要誤導不知情的人士。

地方人士又說，陳椒華另一個惡意的地方，是指控壘球場不合體育署規範。該處掩埋場的既有大小，本來就不足以做為可舉辦賽事的壘球場，因此才會在地方和市府的協調下，決議改成簡易型的球場，讓喜歡運動的民眾有一個可以活動筋骨的場地。

地方人士氣憤表示，儘管壘球場先天的尺寸範圍無法當正式球場使用，但局處施工的時候依然以安全考量優先，去除表層的雜質、整地、鋪上5公分的紅土，讓民眾可以放心使用，可是這樣的用心卻被陳椒華說成容易造成人員受傷，真的是相當惡質。

地方人士痛批，陳椒華一而再、再而三的批評台南、批評學甲，如果真的是為地方好，那相信大家都可以好好討論，但陳椒華的烏龍前科實在太多，根本只是拿台南和學甲當成自己炒聲量的工具，非常糟糕，拜託陳大立委摸摸自己的良心，放學甲鄉親一條生路。