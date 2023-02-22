小港醫院於2月22日至24日辦理「神秘鼻腔透視巡迴展」，打造豐富的視覺與聽覺饗宴，讓大家能身歷其境，探索鼻腔帶菌世界，也更了解防疫預防對策。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

鼻腔是病菌躲藏的大本營，肺炎鏈球菌平時就潛伏於鼻咽，呈現無症狀的帶菌狀態，若是人體感染新冠肺炎、流感，或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便可能經由呼吸道或血液侵襲器官。小港醫院辦理「神秘鼻腔透視巡迴展」，增進民眾對引發肺炎的病毒、細菌種類及鼻腔帶菌的認識，並且提醒室內口罩解封後的注意事項。

小港醫院院長室醫務秘書陳煌麒表示，多項研究顯示，新冠肺炎確診者同時會出現細菌感染問題，已確診新冠肺炎的病患中合併細菌感染的菌種也有發現社區型肺炎常見的肺炎鏈球菌。

陳煌麒提到，鼻腔是病菌躲藏的大本營，肺炎鏈球菌平時就潛伏於鼻咽，呈現無症狀的帶菌狀態，若是人體感染新冠肺炎、流感，或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便可能經由呼吸道或血液侵襲器官，症狀因感染部位不同而異，甚至引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病。

因此小港醫院於2月22日至24日辦理「神秘鼻腔透視巡迴展」，邀請醫師現場分享衛教講座，耳鼻喉科主任簡禎佑以鼻腔構造與常見病菌為題，分享鼻腔是上呼吸道的重要器官，預防肺炎首先要鞏固鼻腔健康，以降低病毒與細菌對人體的侵襲，此外更要搭配疫苗接種，建議若要完整提升肺炎的防護，應接種新冠肺炎、肺炎鏈球菌及流感等3種疫苗。

面對緊接而來的連假以及口罩政策鬆綁，小港醫院呼籲，勤洗手維持良好衛生習慣、若要去醫院、集會等人潮眾多場所也都要戴口罩、疫苗接種更有助增加人體被動免疫，幫助保護鼻咽部黏膜、降低鼻腔帶菌率，多管齊下便能阻斷肺炎鏈球菌的傳播。