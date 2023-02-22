看準外送服務當道，加上近年自主式移動機器AMR（Autonomous Mobile Robot）興起，工研院打造全台第1個機器人外送員「Cubot ONE」，今（22）日宣布攜手統一超商，3月1日起在高雄軟體園區的7-ELEVEN軟科門市試營運至今年底，園內上班族不用下樓、外出，只要一機在手，就可享受機器人送餐服務。

Cubot ONE有別於一般餐廳外送機器人，具備精準領單、安全外送及跨樓送單三大特色。（柯宗緯翻攝）

今天發表會由經濟部技術處專委張能凱主持，高市府經發局專委陳怡良、工研院副院長張培仁、統一超商協理謝冠宏及多家進駐企業代表均到場參與，現場示範如何使用AMR餐飲外送服務。

Cubot ONE有別於一般餐廳外送機器人，具備精準領單、安全外送及跨樓送單三大特色。（柯宗緯翻攝）

張能凱指出，近年全球服務型機器人需求高速成長，其中物流機器人佔整體銷售量34％，預估2027年全球物流機器人的市場產值可達494億美元。而工研院開發的AMR無人智慧物流技術，今打造出全台第1個機器人外送員「Cubot ONE」，結合7-11及旗下外送平台foodomo，將在高軟園區展開為期1年的試營運以驗證成果。

值得一提的是， Cubot ONE有別於一般餐廳外送機器人，具備精準領單、安全外送及跨樓送單三大特色。工研院副院長張培仁指出，它可在人潮中避開障礙，還能遠端控制及自由進出狹窄的電梯，甚至是可跨場域、跨樓層運送，透過foodomo APP串聯，顧客只需一鍵下單就可送達指定辦公室。

機器人外送員「Cubot ONE」服務，將從3月1日起至12月31日在高軟園區試營運，可訂購7-11商品。（柯宗緯翻攝）

統一超商協理謝冠宏表示，近2年疫情創造物流、外送需求快速成長，外送人力吃緊情況下不僅拉長外送時間，更增加人力成本，未來透過成立AMR外送車隊，以高軟辦公大樓內上班族廣大外食需求進行測試，將推出限定優惠活動，預計明年正式營運，帶給國人全新的外送商業模式。

經發局長廖泰翔強調，這次結合AMR、5G車聯網、3D定位導航打造的Cubot ONE未來不僅應用在物流與餐飲業，更將擴及製造機具、醫療運輸等，實現AMR高自動化、高靈活性、高安全性的優勢，帶領高雄加速邁向智慧城市。

機器人外送員「Cubot ONE」服務，將從3月1日起至12月31日在高軟園區試營運，凡高軟園區國城大樓A、B、C棟的辦公人員均可透過foodomo APP訂購統一超商軟科門市商品，外送後約10至15分即可在指定地點領取商品，節省外出排隊候餐的時間，避免人潮群聚，安全又便利。