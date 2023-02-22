南亞科去年第4季轉虧，單季稅後淨損11.51億元，每股虧損0.37元，為10年來首度單季虧損。南亞科去年營收569.52億元，年減33.5%，毛利率37.5%，下滑5.8個百分點，稅後淨利146.14億元，年減36.04%，每股盈餘4.72元。

南亞科董事會通過配發現金股利總額新台幣66億元，每股現金股利約為新台幣2.13元，實際每股股利將依除息公告日之股份總數計算，以周三收盤價58.7元計算，現金殖利率3.62%。董事會並通過股東會日期為2023年5月24日。

南亞科董事會亦決議2023年資本支出預算案，為因應新廠興建、1A/1B製程技術量產製程的機器設備等，董事會通過資本支出預算以不超過新台幣185億元為上限。其中約半數為生產製造設備類預算。

南亞科董事會通過2022年度(酬勞所屬年度)員工酬勞為新台幣10.1億元(2021年員工酬勞為新台幣15.5億元)。

南亞科2023年營運計畫來看，今年除持續推展現有各產品線業務外，將新增獨立自主開發的DDR5及1A製程產線。同時今年度計畫1B製程的第一顆產品完成試產，及1C的測試產品完成製程測試，2024年起，逐步於現有廠房導入1B量產及1C試產。新廠營建亦將如期進行。

以2023市況分析，展望2023年第一季俄烏戰爭未歇、歐美通膨仍未落底、大陸雖解封但內需極待回溫，全球經濟走緩，企業撙節支出加上美國擴大對大陸科技管制，且部分客戶仍在消化庫存等因素，DRAM記憶體市況持續低迷。

根據研調單位評估，第一季供應商的存貨水位持續增加，紛紛宣布動啟減產以控制產出/庫存、減少資本投資、延緩製程轉進，以因應需求成長的疲弱。預期第二季起，部分負面因素可望逐步趨緩，加上供應商資本支出及產能調整的因應，使得下半年終端庫存有機會正常化，DRAM記憶體市場需求將回穩。

今年整體DRAM需求成長率可能低於長期平均值，但DRAM是電子產品智慧化的關鍵元件，未來各種消費型智慧電子產品的推出，加上5G、AI、智慧城市、智慧工廠、智慧汽車、智慧家庭、智慧穿戴、以及AR/VR/MR等，將帶動DRAM應用更加多元化，預期今年市場需求將逐季改善，且長期每年應可維持10~20%的位元需求成長。