統一超商連續四年入選道瓊永續指數DJSI，是台灣唯一零售業者入選，各項綠色營運指標深獲國際肯定；為與國際永續趨勢接軌，7-ELEVEN各項永續創新連結商品服務本業，並能滿足消費者需求為思考前提；到7-ELEVEN喝杯咖啡、品嚐美味鮮食是許多消費者生活日常，為推動綠色消費，7-ELEVEN展開了全新的專案，內部耗時近一年半時間，啟動跨單位合作、並偕同咖啡與鮮食相關供應商，與專業農業生技團隊深度合作，了解咖啡渣具有完整養分比例，利用生物自然手法循環運行綠色零廢棄處置方式，以黑水虻自動化養殖設備轉製為安全無毒的有機肥料，施作於契作農場中的高麗菜田間，此肥料富含有機質，是相當良好的土壤改良資材，可促進土壤恢復健康生態，藉此達到友善土地與環境永續兩大作為，為本土永續農業發展盡一份心力。

統一超7-ELEVEN以一杯咖啡友善土地，投入「永續農場」，啟動咖啡循環再生計畫，將門市咖啡渣透過系統回收機制，藉由農業生技轉製成有機肥料，施用於7-ELEVEN契作高麗菜田間，高麗菜採收後使用於7-ELEVEN鮮食配菜、或於門市整顆新鮮販售，讓CITY CAFE完成一趟earth to earth旅程。

統一超指出，「永續農場」計畫透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到7-ELEVEN門市販售，這一趟咖啡循環再生旅程，首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜，推估可製作70萬個鮮食便當配菜，將於中南部7-ELEVEN限量、限店販售，部分鮮採高麗菜即日起於570間門市生鮮蔬果專區限量販售。

此外，統一超也於門市推出「i珍食」惜食專案減少食材浪費，平均每間門市可提升1成食材使用率；2022年更整合集團內部資源自建「OPEN iECO循環杯機」提供循環杯租借服務等，目前已有近5000人次體驗；更於全台7-ELEVEN增設由集團自建「高效智慧回收機」，累積回收近150萬個寶特瓶與近30萬顆乾電池，透過最貼近民生消費的商品和服務與地球共好，讓消費者以最便利的方式實踐綠色消費。