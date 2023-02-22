2月22日是營養師節，新竹台大分院營養室主任、新竹市營養師公會理事長歐陽鍾美帶領公會理監事及校園、社區、醫院等共35位營養師，一同到新竹火車站、新竹迎曦門及新竹市政府前廣場快閃，宣導「我的餐盤-6口訣」，讓民眾以最簡單、最快速的方式，了解如何健康飲食。

今活動主題為「食健康食營養 營養師予你身體更佳勇」，35位營養師選在營養師節這天，於竹市人潮匯集出，喊出餐盤6大營養口訣，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙、均衡飲食聰明吃、健康活力跟著來！」

營養師們也教導路過民眾，利用拳頭、掌心瞭解每餐六大類食物的量，也分別於新竹火車站、新竹迎曦門及新竹市政府前廣場，3個新竹市人潮往來較聚集的地點高舉營養標語，希望向民眾宣傳「食在均衡、營養滿分」的觀念。

歐陽鍾美指出，這次快閃活動的營養師們，分別來自校園、團膳、社區、醫院及養護機構等單位，平時除致力於校園的營養教育扎根、營養衛生的團膳餐點及社區邁向預防醫學外，醫療體系中的營養師更需與醫護人員共同合作，針對病人常見的慢性疾病、重大傷病、手術前後，提供適切的營養照護及膳食療養。

歐陽鍾美也說，小從孕期、大至高齡者，每一階段都需要營養師把關，讓生命期的過程得到完善的健康照顧，這次希望藉由營養師節快閃新竹活動，讓民眾建立健康飲食外，也能認識「營養師」這角色的重要性。