農曆二月初三是文昌帝君聖誕，新竹市關帝廟特別舉辦文昌帝君聖誕祝壽團拜，市長高虹安偕同關帝廟主委江雲水及各級學校校長共同前往團拜，祈求文昌帝君賜福學子考試順利、金榜題名，擁有博士學位的她也透露，過去學生時代，大考前都會來拜文昌帝君哦。

高虹安表示，今天是文昌帝君聖誕，現場有許多家長、師長前來為考生祈福，祈求文昌帝君庇佑莘莘學子學業進步、考試順利。她也向信徒分享，自己過去在大考前，都會特地來拜文昌帝君、捐香油錢、請平安符，盼在文昌帝君加持下，讓她考試時心情安定、增進考運。

高虹安感謝來為考生祈福的校長們，持續提升竹市教育品質，她也代表45萬市民朋友，特地準備了香油錢，來為竹市所有考生祈福，保佑並祝福考生都能發揮實力、沉著應戰，考出最佳成績。

關帝廟主委江雲水表示，文昌帝君主宰功名祿位，是保護文運與考試的神祇，不論祈求考試順利或工作升遷、求官運的朋友，都歡迎來參拜文昌帝君。

民政處指出，文昌帝君主司功名，為恭祝文昌帝君聖誕，舉行三獻祝壽道場暨祝壽團拜，祝壽儀式依古禮舉行，分別行上香禮及獻花、獻果、獻爵、獻壽麵、獻壽桃，五獻禮後恭讀祝文，儀式後焚呈疏文，以呈天聽。

新竹市關帝廟對於新竹市文化傳承及社會公益有著巨大的貢獻，不僅經常發放公益慈善救濟白米、成立忠義圖書館，更頒發獎助學金等救濟貧困、弱勢家庭，實為宮廟表率。