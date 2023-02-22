台大鳳凰茶園最知名的333階石梯步道兩側的河津櫻綻放，變成粉紅色的櫻花隧道。（森林邦提供／楊靜茹南投傳真）

3石梯步道兩側的河津櫻綻放，變成粉紅色的櫻花隧道，目前花況4成，預估228連假滿開。（森林邦提供／楊靜茹南投傳真）

鳳凰茶園舉辦櫻花茶會，讓民眾認識台大鳳凰有機茶。（森林邦提供／楊靜茹南投傳真）

自行車領騎帶遊客走訪櫻花秘境，參加學員看到炸開的桃紅色櫻花很驚艷。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

台灣大學實驗林的鳳凰自然教育園區的河津櫻綻放，形成粉紅色的櫻花隧道，目前花況約4成，預估228連假櫻花滿開，26日、27日舉辦櫻花茶會及擂茶體驗，花季假日也推出櫻花市集行銷農產，呼籲遊客將車停放社區籃球場空地，轉搭接駁車入園；日月潭風景區管理處推出達人領騎探訪櫻花秘境。

台灣大學實驗林的鳳凰自然教育園區又稱台大鳳凰茶園，佔地20多公頃，海拔約750公尺至950公尺，氣候涼爽，園區栽種山櫻花、八重櫻、富士櫻、河津櫻等400多棵，其中園區最知名的333階石梯步道兩側的河津櫻綻放，變成粉紅色的櫻花隧道，目前花況約4成，預估228連假櫻花滿開。

園方表示，假日首度舉辦櫻花市集，26日、27日園區推出櫻花茶會，讓民眾認識台大鳳凰有機茶，是友善環境的好茶，另外與鹿谷鄉客家文化協會合辦擂茶體驗，帶大家了解在地的文化，推估假日遊客多，建議遊客將車停放社區籃球場空地，轉搭接駁車入園。

櫻花市集業者指出，他們都是地方小農，感謝台大鳳凰茶園在櫻花季假日遊客多時，讓他們在園區擺攤做生意，販售在地茶葉、咖啡、麵包、精油等農特產，盼透過賞櫻人潮，帶動農村商機。

另日月潭國家風景區管理處今年首度推出「櫻花騎跡」活動，由專業自行車領騎帶遊客走訪櫻花秘境，如日月潭有水巷、東光村石佛公公園及暨南大學的櫻花林。

參加「櫻花騎跡」的遊客指出，石佛公位於日月潭向天圳附近的廟宇，依山傍水、十分寧靜，看到炸開的桃紅色櫻花真的很驚艷，發現台灣處處是美景，他將帶朋友再走訪一次櫻花秘境。