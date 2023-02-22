缺蛋問題及高昂的蛋價近日引起民眾反彈，中南部則面臨著缺水問題，且3月核二廠2號機停機除役後還可能會出現缺電危機，讓國民黨智庫執行長柯志恩感嘆說，民眾要的其實不多，希望政府儘快提出解方。

柯志恩今（22）日在臉書表示，才剛過完年，民眾的日常生活馬上面臨什麼都缺的難題，如今不只缺蛋而已，缺水、缺電問題馬上就要接踵而來！她提到，目前南部水情吃緊，降雨量創新低，嘉義、台南已開始減壓、減量供水，高雄也已開始備戰；而核二廠2號機將於3月停機除役，不過大潭電廠8號機卻來不及救援，各界無不擔心將發生缺電危機，甚至傳出電價恐飆漲3成的消息。

「面對這些與民生息息相關的問題，政府總是膝式反應的『先否認、再想藉口』來粉飾太平！」柯志恩指出，民眾買不到蛋，政府就說「不是缺蛋，只是缺便宜的蛋」；民眾擔心被停電、限電，政府就說「沒有缺電，只有調度問題」，難怪如今會被網友酸「沒有缺水，只是水量供應下降」。

柯志恩強調，民眾要的不多，只希望政府遇到問題時，能夠虛心檢討，並儘快提出解方，「無謂的堅持、再多的藉口只會讓人民更反感而已！」